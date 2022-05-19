Aksaray'daki üretiminin yüzde 61'ini ihraç etti

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Ticari araç üreticisi Mercedes-Benz Türk, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Şirket, Nisan ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği bin 976 adet kamyonun bin 210 adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti.

Avrupa’da 13 ülkeye kamyon ihraç eden Mercedes-Benz Türk’ün Nisan ayında en fazla ihracat yaptığı ülke ise Daimler Truck’ın ana vatanı Almanya olarak açıklandı.

Öte yandan, şirketin Nisan ayında Türkiye iç pazarına 365 adet kamyon, 549 adet de çekici olmak üzere toplam 914 adet kamyon satışı gerçekleştirdiği kaydedildi.