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Aksaray'daki para ve otomobil gaspında 1 zanlı yakalandı

Aksaray'da bıçaklı tehditle para ve otomobil gasbeden 3 zanlıdan 1'i yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 12.04.2023 - 01:29 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'daki para ve otomobil gaspında 1 zanlı yakalandı
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
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AA

Aksaray'da bıçakla tehdit ettikleri kişinin 30 bin lirasını ve otomobilini gasbeden 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden B.A'yı bıçakla tehdit edip 30 bin lirasını ve otomobilini gasbeden 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gasp olayını M.T.Ç. ve 2 arkadaşının gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu M.T.Ç'yi, Paşacık Mahallesi'nde bir otomobilin içinde yakaladı. Olaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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