Aşıklı Höyük'te 5 tahıl ambarı bulundu

Aksaray'da bulunan Aşıklı Höyük'ün Kazı Başkanı Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyündeki Aşıklı Höyük'te kazı çalışmalarının 1989'da başladığını hatırlattı.
Çalışmaların kurtarma kazısı olarak başladığına değinen Özbaşaran, o dönemden bu yana kesintisiz şekilde kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
YAKLAŞIK 9 BİN 500 YILLIK!
Bu yıl çok geniş çaplı bir kazı çalışması yapamadıklarını ancak çalışılan iki alanda çok güzel sonuçlar aldıklarını belirten Özbaşaran, şöyle konuştu:
"Açmaların birisinde konut olarak kullanılan iki yapı, işlik alanları, sokaklar gibi açık alanlar bulduk, ambarlar bulduk. Bu ambarlar bize tahıl depolama işi için özel bir alan yapıldığını ve depolamanın burada yapıldığını gösteriyor. Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yapılan araştırmalarda buraların milattan önce 7 bin 500'lü yıllara tarihlendiğini gördük, yani ambarlarımız yaklaşık 9 bin 500 yıllık."
Özbaşaran, tahıl depolama amaçlı özel mekanların yapılmasının tarım ölçeğinin ne denli gelişim gösterdiğinin kanıtı olduğunu belirterek, "Ambar bulmakla kalmadık, içinde arpa taneleri de bulduk. Tespit edilen 5 ambardan daha ilkine bakabildik, diğerlerinin analizlerini önümüzdeki sezonlarda yapabileceğiz. Aşıklı'da yaşayanların tarımı zaman içinde öğrendiğini, ağırlıklı olarak tahıl tarımı yaptıklarını ve bu tahılı daha sonraki zamanlarda kullanmak üzere depoladıklarını artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz" diye konuştu.
"HÖYÜĞÜMÜZÜ TURİZME AÇACAĞIZ"
Aşıklı Höyük'te çevre düzenleme projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Özbaşaran, bu çalışmaların 2-3 yıldır Türk Tarih Kurumu desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.
Aşıklı Höyük'ün ören yeri statüsünü aldığını ve kültür turizmine açılması yönünde çalışmaların devam ettiğini anlatan Özbaşaran, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında höyüğün girişine 10 bin yıl önce denenen kerpiç yöntemleriyle birtakım deneysel yapılar yaptık. Çok yakında bu çevre düzenleme projesi bittiğinde höyüğümüzü turizme açacağız. Ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği yürüme yolları, bilgilendirme panoları gibi şeyleri yavaş yavaş tamamlıyoruz."
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