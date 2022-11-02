Aşıklı Höyük'te 5 tahıl ambarı bulundu

Çalışmaların kurtarma kazısı olarak başladığına değinen Özbaşaran, o dönemden bu yana kesintisiz şekilde kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

YAKLAŞIK 9 BİN 500 YILLIK!

Bu yıl çok geniş çaplı bir kazı çalışması yapamadıklarını ancak çalışılan iki alanda çok güzel sonuçlar aldıklarını belirten Özbaşaran, şöyle konuştu:

"Açmaların birisinde konut olarak kullanılan iki yapı, işlik alanları, sokaklar gibi açık alanlar bulduk, ambarlar bulduk. Bu ambarlar bize tahıl depolama işi için özel bir alan yapıldığını ve depolamanın burada yapıldığını gösteriyor. Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yapılan araştırmalarda buraların milattan önce 7 bin 500'lü yıllara tarihlendiğini gördük, yani ambarlarımız yaklaşık 9 bin 500 yıllık."

Özbaşaran, tahıl depolama amaçlı özel mekanların yapılmasının tarım ölçeğinin ne denli gelişim gösterdiğinin kanıtı olduğunu belirterek, "Ambar bulmakla kalmadık, içinde arpa taneleri de bulduk. Tespit edilen 5 ambardan daha ilkine bakabildik, diğerlerinin analizlerini önümüzdeki sezonlarda yapabileceğiz. Aşıklı'da yaşayanların tarımı zaman içinde öğrendiğini, ağırlıklı olarak tahıl tarımı yaptıklarını ve bu tahılı daha sonraki zamanlarda kullanmak üzere depoladıklarını artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz" diye konuştu.