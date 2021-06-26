Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

AA

Ersin Artık (47) yönetimindeki 34 DKA 321 plakalı yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) yönetimindeki 68 BG 809 plakalı temizlik malzemesi yüklü minibüs, Aksaray-Nevşehir Karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda çarpıştı.

Olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, otobüs şoförü Artık ile otobüsteki 11 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.