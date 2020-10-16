Aksaray'da yaklaşık 5 bin saman balyası yandı

AA

Yenimahalle 7861 Sokak'ta Hasan Ekinci'ye ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşular, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi itfaiye ekibi ve emniyet mensupları sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakındaki ahır ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 5 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Fenalaşan Hasan Ekinci'nin eşi Selvi Ekinci, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.