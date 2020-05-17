Aksaray'da veresiye defterini satın alan hayırseverler borçluları sevindirdi

AA

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki iş insanı, Coğlaki Mahallesi'ndeki bir bakkalda, dar gelirli vatandaşların borçlarının bulunduğunu öğrendi.Bakkal Cumali Kandemir ile görüşen hayırseverler, mahalle sakinlerinin yaklaşık 8 bin liralık borcunu ödedi.Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır bu mahallede esnaflık yaptığını söyledi.Dün akşam saatlerinde dükkana gelen iki hayırseverin veresiye defterindeki borçları ve mahallelinin durumunu sorduğunu belirten Kandemir, şöyle konuştu:"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, hayırsever iş insanlarımız gelerek veresiye defterimizi satın aldı. Defterimizde 3-4 yıllık borcu olan vatandaşlarımız vardı. Bu mübarek günlerde onlar bizleri ve borcu olan vatandaşları sevindirdi, Allah da onları sevindirsin. Defterimizde 30 vatandaşımızdan fazla borçlu insan vardı. Borcu 500 lira olan da vardı 30-40 lira olan da vardı. Toplamda yaklaşık 8 bin liraya yakın borç vardı. Vatandaşlar çok mutlu oldu. Gelen müşterilere 'borcunuz kalmadı' diyorum, çok mutlu oluyorlar, şaşırıyorlar. Şimdi yeniden defter aldım oraya tekrar yazmaya başladım."Mahalle sakinlerinden Ender Müjdeci ise bakkala geldiğinde borçlarının tamamının ödenmiş olduğunu öğrendiğini belirtti.Çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu anlatan Müjdeci, "Hayırseverden Allah razı olsun. Bu mübarek günde bizleri sevindirdi. Allah işini gücünü rast getirsin. Borçlarımızı kapattıkları için mahalleli adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.