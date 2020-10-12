Aksaray'da Vefa Market'e anlamlı bağış

Aksaray Organize sanayi bölgesinde üretime yeni başlayan Promateks Tekstil, üretim bandından çıkan ilk ürünlerini Vefa Markete bağışladı. Yine Sarp tekstil firması da ihtiyaç sahipleri için giysi bağışında bulundu.Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş, Promateks Tekstil Yetkilisi Bahadır Özkanlı ile birlikte firmanın bağışladığı giysileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Vefa Market'e teslim ettiklerini söyledi.
Bağışı yapılan giysilerin teslim makbuzunu alan Promateks Tekstil Yetkilisi Bahadır Özkanlı, bağışın kendileri ve çalışanları için özel bir anlamı olduğunu söyledi.Özkanlı, "Yeni üretime başlayan firmamızda çalışanlarımızın emeklerini verip dikimini gerçekleştirdikleri ilk ürünleri olan giysileri, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Valiliğimiz tarafından hizmete sunulan Vefa Markete bağışladık." dedi.
Çalışma ve İş Kurumu Aksaray Müdürü Mahmut Akkuş ise yaptığı açıklamada, İŞKUR ailesi olarak açılan istihdam garantili kurslara katılan ve tekstil sektöründe çalışmaya başlayan kursiyerlerin çalıştıkları tekstil firmaları ile birlikte Aksaray Valiliğinin bu anlamlı projesine destek verdiklerini söyledi. Akkuş, birçok firmanın daha projeye destek olmak için yardımda bulunacağını söyledi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenol Mutlu ise projenin toplumun her kesiminin desteğini alarak şeffaf şekilde uygulandığını söyledi.
Mutlu, "İhtiyaç sahibi aileler için bağışlanan giysiler özenle değerlendirilip ailelere ulaştırılıyor. Projeye destek veren firma yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatı ile hazırlanan proje kapsamında, iki katlı binada yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme üniteleri kuruldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Vefa Markete bağışlanan giysiler, temizlenip ütülenerek paketleniyor.Elbiseler vakfa müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerine göre değerlendirilerek evlerine götürülüp teslim ediliyor.
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