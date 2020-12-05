Aksaray'da tüfeğini temizlerken kazara eşini vurduğu iddia edilen koca gözaltına alındı

İddiaya göre, Hidayet U. (30),3 Aralık'ta Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu eşi Tuğçe U'yu yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Zincirli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Sağlık raporu alındığı sırada Hidayet U. gazetecilere saldırdı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.