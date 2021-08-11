Nezir Mutlu (30) idaresindeki otomobil, Aksaray-Gülağaç kara yolu Gücünkaya köyü girişinde Fahrettin Bozlak (37) kontrolündeki çekici ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nezir Mutlu ile otomobildeki ağabeyi Seyit Mutlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı çekici sürücüsü Bozlak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Mutlu kardeşlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.