Aksaray'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.50 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi girişinde meydana geldi.
İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ
Hastaneden dönen Şammaz Yılmaz (42) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta Emin Çimen'in (23) kullandığı otomobille çarpıştı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Şammaz Yılmaz'ın aracının motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler Emin Çimen, Şammaz Yılmaz ve kızı Sude Yılmaz (15) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılarından Sude Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.