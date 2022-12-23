Aksaray'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Hastaneden dönen Şammaz Yılmaz (42) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta Emin Çimen'in (23) kullandığı otomobille çarpıştı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Şammaz Yılmaz'ın aracının motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı.

Kazada sürücüler Emin Çimen, Şammaz Yılmaz ve kızı Sude Yılmaz (15) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.