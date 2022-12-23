Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil kavşak çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 23.12.2022 - 05:23 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.50 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi girişinde meydana geldi.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Hastaneden dönen Şammaz Yılmaz (42) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta Emin Çimen'in (23) kullandığı otomobille çarpıştı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Şammaz Yılmaz'ın aracının motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Emin Çimen, Şammaz Yılmaz ve kızı Sude Yılmaz (15) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılarından Sude Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
HSK atamaları Resmi Gazete'de
HSK atamaları Resmi Gazete'de
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.