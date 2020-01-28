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Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi devam ediyor.

Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının koronavirüsüne karşı tedbiren kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri yataklı serviste sürüyor.

Öte yandan hastane personeli, turistlerin çantalarını tur şirketinin minibüsünden alarak hastaneye taşıdı.

Aksaray'da, dün 10'u Çin vatandaşı 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Hüseyin Mutlu, "Hastanenin 5. katındaki enfeksiyon hastalıkları servisi 12 hasta için kapatıldı. Başında güvenlik görevlisi bekliyor, tedbir amaçlı yaklaştırmıyoruz" dedi.

Mutlu yaptığı açıklamada, Çinli hastanın ateşinin düştüğünü, klinik durumunun iyi olduğunu belirerek, "Yine de sonuçları bekliyoruz. H1N1 olup olmadığı net şekilde belli olacak. Kesin sonuçlar gelene kadar 12 kişiyi de müşahade altında tutacağız" diye konuştu.