Aksaray'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolu uygulama noktasında, şüphelendikleri çekiciyi durdurdu.

Çekici ve üzerindeki otomobilde yapılan aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 13 silindir metal kutu içerisinde, üzerinde çeşitli figür, amblem ve yazıların bulunduğu 13 kitabe ele geçirdi.

Şüpheliler S.Ç. (41) ve G.A. (49) gözaltına alındı.