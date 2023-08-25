Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da Suriyeli iki grubun kavgasında 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da Suriyeli iki grubun kavgasında 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da Suriye uyruklu iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla satırlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tartışmayı burada da sürdüren iki gruba polis müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da Suriyeli iki grubun kavgasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Somuncubaba Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.E. (35) ile M.C. (42) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışma, her iki kişinin yakınlarının da dahil olmasıyla keser, satır, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kavgada yaralanan A.E. ile M.C. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, hastaneye gelerek tartışmayı burada da devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Aksaray
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Habertürk Anasayfa