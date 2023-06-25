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Sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu

Aksaray'da sulama kanalında, kimliği belirsiz kadın cansız bedeni bulundu

Giriş: 25.06.2023 - 00:20 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da, sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
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DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi.

Çevredekiler, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balcığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülürken, Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç, "Kanaldaki su öğlen saatlerinde azalır. Biz daha sonra atıldığını düşünüyoruz" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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