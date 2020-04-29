Aksaray'da sahur sofralarının lezzeti: Tahinli pide

AA

Ramazan ayına özel olarak fırıncılar tarafından un, şeker, maya, su ve bol tahin karışımıyla elde edilen hamurun, taş fırında odun ateşiyle 10 dakika pişirilmesiyle hazırlanan tahinli pide, susatmadığı ve tok tuttuğu için özellikle sahur sofralarında tercih ediliyor.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti tahinli pide, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

İşletme sahibi Ferhat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır Aksaray Sanayi Sitesi'nde pide fırını işlettiğini söyledi.

Ramazan ayı gelince fırında sadece tahinli pide çıkardıklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Bu pidemizin en büyük özelliği Hasandağı'ndan getirdiğimiz meşe odunlarıyla kara fırında ve közde pişmesidir. Bu yıl kırkıncı yılımız. Allah nasip ederse Aksaray'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Pidemizin ununu özel çektiriyoruz, tahinini de Konya'da yaptırıyoruz, özel bir yağ kullanıyoruz. Bizimle birlikte 30-35 yıldır çalışan ustalarımızla bu şekilde pidelerimizi üretmeye devam ediyoruz."

Ustaların sabah erkenden dükkana gelerek hazırladıkları hamur biraz dinlendikten sonra tahinli pideleri yapmaya başladıklarını ifade eden Şen, "Sabah saat 07.00'de tahinli pidelerimiz çıkmış oluyor. Akşam iftara yakın bir süreye kadar halkımıza pide üretiyoruz." diye konuştu.

Tahinli pideyi ramazana özel ürettiklerini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Sadece Aksaray'dan değil Konya, Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin gibi illerden de talep geliyor. Bizler de kargo vasıtasıyla pidelerimizi gönderiyoruz. Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızdan isteyenler oluyor oraya da gönderiyoruz. Sabah erkenden siparişleri almaya başlıyoruz. Akşam işi biten müşterilerimiz evlerine giderken pidelerini alıp gidiyor. Ramazan ayı boyunca taleplere yetişmeye çalışıyoruz, bu yüzden çok yoğun çalışıyoruz. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerimizi de aldık. Müşterilerimizden maske ve sosyal mesafe konularında dikkat etmelerini istiyoruz."

Nevşehir'den pide almak için gelen Aytekin Çakır ise yıllardan beri ramazan ayında bu pideler için Aksaray'a geldiğini belirtti.

Kendisinin gelemediği dönemlerde de siparişle pideyi istediğini ve her ramazan ayında pideyle sahur yaptığını aktaran Çakır, "Çokça yesek bile susatmıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Bu güzel yiyeceğimizi seviyoruz ve inşallah ileriki kuşaklar da tüketir." ifadesini kullandı.