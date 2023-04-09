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Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Aksaray'da, otomobille çarpışan motosikletin 34 yaşındaki sürücüsü Memiş Avşar, hayatını kaybetti

Giriş: 09.04.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletli öldü
Otomobille çarpışan motosikletli öldü
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DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Mehmet K. (19) yönetimindeki otomobil, kavşakta Memiş Avşar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Avşar yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü Mehmet K. ise gözaltına alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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