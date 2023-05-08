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Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da düğün dönüşü yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı. Kazada anneanne öldü, kızı ve torunu ile otomobildeki 1 kişi yaralandı

Giriş: 08.05.2023 - 02:46 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
DHA

Aksaray'da düğün dönüşü yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anneanne Elmas Arslanhan (54) öldü, kızı Çiğdem Aslanhan (34), torunu Adeviye Arslanhan (6) ile araçta bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Hasan Çiçek (27) yönetimindeki otomobil, yakınlarının düğününden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Arslanhan, kızı Çiğdem Aslanhan ile torunu Adeviye Aslanhan'a çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle refüje savrulan anneanne, kızı ve torunu ile sürücünün babası Mehmet Çiçek yaralandı.

Yaralı 4 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elmas Arslanhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Çiğdem Aslanhan ve kızı Adeviye Aslanhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hasan Çiçek gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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