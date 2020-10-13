Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sümer Akın (27) idaresindeki 06 U 9381 plakalı otomobil, Aksaray-Ağaçören kara yolu Abalı köyü mevkisinde, Fatih Akgül'ün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Akın, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan kız kardeşi Seher Akın ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı Seher Akın'ı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sürücü Sümer Akın'ın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.