Muammer Akdoğan (55) yönetimindeki 68 DR 433 plakalı otomobil ile Mustafa Şahin idaresindeki 42 ACK 633 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut kavşağında çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Akdoğan, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akdoğan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.