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Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile büyükbaş hayvan yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

14.09.2021 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
AA

Ali Doğanay (43) idaresindeki 68 AB 004 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilova beldesi yakınlarında, büyükbaş hayvan yüklü Zahit Doğanay (53) yönetimindeki 68 HT 717 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Doğanay ile aynı araçtaki Mustafa (21), Muhammet Mustafa (8), Sümeyye (7), Rabia (6), Nurten (46), Döndü (41) ve Ebru Doğanay (25) ile kamyondaki İbrahim Çakmak (26) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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