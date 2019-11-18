Aksaray'da otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık Maarif Müfettişleri'nin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray´da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.