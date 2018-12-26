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Aksaray'da okullara kar tatili! Aksaray'da yarın okullar tatil mi?

Aksaray'da okulların tatil edildiği haberi, bastıran yoğun kar yağışının ardından geldi. Valiliğin yaptığı açıklama ile bugün Aksaray'da okullar tatil edildi. Peki yarın Aksaray'da okullar tatil olacak mı?

26.12.2018 - 17:47 | Güncelleme: Gündem
Aksaray

Aksaray'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Aksaraylılar tarafından araştırılıyor. Aksaray Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Aksaray'da kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Aksaray'da okullar kaç gün tatil edildi? Aksaray'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

AKSARAY'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da  öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Aksaray Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Aksaray'da  yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak. 

AKSARAY HAVA DURUMU

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PERŞEMBE09.00 - 12.00-3-7761226
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