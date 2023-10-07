Aksaray'da okulda fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Aksaray'da okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 5'inci sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 11. Bulvardaki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yığıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre Bozlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.