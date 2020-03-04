AA

Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı



Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Minarecik Mahallesi'nde, Ramazan A'ya ait kuyumcuya müşteri gibi davranarak gelen ve fiyatını sorduğu bilezikleri alıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından, hırsızlık zanlısının Haydar A. (30) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.