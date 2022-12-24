Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerle tartışan ve olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Ahmet D, geri manevra yaptığı sırada evinden bağrışmalara çıkan Aydın Şakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Şakar, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, kurtarılamadı.