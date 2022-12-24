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Aksaray'da kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü

Aksaray'da kavga ettiği husumetlilerinden kaçmak için geri manevra yapan minibüsün sürücüsü, bağrışmalar nedeniyle evinden çıkan 21 yaşındaki gence çarptı. Olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı

Giriş: 24.12.2022 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
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AA

Aksaray'da kavgadan kaçan minibüs sürücüsünün geri manevra yaparken çarptığı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerle tartışan ve olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Ahmet D, geri manevra yaptığı sırada evinden bağrışmalara çıkan Aydın Şakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Şakar, minibüsün altında kaldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, kurtarılamadı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan sürücü Ahmet D, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Aracın yanına gelen Şakar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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