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        Haberler Gündem Aksaray'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Aksaray'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Aksaray'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:31
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        Aksaray'da kaza: 1 ölü 3 yaralı
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        Kaza, Aksaray-Akin köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. (45) idaresindeki transit karşı yönden gelen G.K. (36) idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç adeta hurdaya döndü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Kırçı olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü O.Y. ve yolcu olarak bulunan İ.C. (37) ve M.Ç. (17) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yarılılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, hafif ticari araç sürücüsü G.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Aksaray
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