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Aksaray'da, işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Aksaray, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana gelen kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı

Giriş: 15.12.2022 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da, işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. Fabrika işçilerinin taşındığı, Mithat Öztürk (37) yönetimindeki 68 D 0111 plakalı minibüs, kavşakta Servet Kılıç'ın (41) kullandığı 68 BH042 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada, sürücüler Servet Kılıç ve Mithat Öztürk ile işçiler Haydar Ali Kartal (25), Ali Rıza Ergin (32), Ali Can Özmen (18), Efe Kaygısız (18), Ali Demir (53), İsmail Gültekin (19) ve Ramazan Eren (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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