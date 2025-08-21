Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Eşmekaya-Eskil karayolunun Böğet köyü kavşağında A.D'nin kullandığı otomobil ile F.Ş'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle araçlar mısır tarlasına savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
