Aksaray'da hamile ve engellilere 1 günlük kar izni

AA

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 31 Ocak'ta idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.