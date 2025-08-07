Aksaray'da eski koca restoran bastı: 1'i ağır 4 yaralı
Aksaray'da bir restoranda eski eşi ile eski kayınvalidesini silahla, 2 çalışanı da bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Eski eşi tarafından vurulan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi
Aksaray'da iddiaya göre, Cumali Ç, konuşmak için eski eşi Döne A'nın Taşpazar Mahallesi'nde çalıştığı restorana gitti.
İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanlarının da dahil olduğu kavga sırasında Cumali Ç, Döne A. ile eski kayınvalidesi Dudu A'yı tabancayla yaraladı. Restoran çalışanları Cemal S. ve Mustafa K'yi de bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaşanan arbedede kendisi de bıçakla yaralanan Cumali Ç. gözaltına alındı.
ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN KADININ DURUMU AĞIR
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döne A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.