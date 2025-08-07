Aksaray'da eski koca restoran bastı: 1'i ağır 4 yaralı

Aksaray'da iddiaya göre, Cumali Ç, konuşmak için eski eşi Döne A'nın Taşpazar Mahallesi'nde çalıştığı restorana gitti.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanlarının da dahil olduğu kavga sırasında Cumali Ç, Döne A. ile eski kayınvalidesi Dudu A'yı tabancayla yaraladı. Restoran çalışanları Cemal S. ve Mustafa K'yi de bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaşanan arbedede kendisi de bıçakla yaralanan Cumali Ç. gözaltına alındı.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN KADININ DURUMU AĞIR

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döne A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.