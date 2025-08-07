Habertürk
        Aksaray'da eski koca restoran bastı: 1'i ağır 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da eski koca restoran bastı: 1'i ağır 4 yaralı

        Aksaray'da bir restoranda eski eşi ile eski kayınvalidesini silahla, 2 çalışanı da bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Eski eşi tarafından vurulan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 00:49 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:49
        Eski koca restoran bastı: 1'i ağır 4 yaralı
        Aksaray'da iddiaya göre, Cumali Ç, konuşmak için eski eşi Döne A'nın Taşpazar Mahallesi'nde çalıştığı restorana gitti.

        İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanlarının da dahil olduğu kavga sırasında Cumali Ç, Döne A. ile eski kayınvalidesi Dudu A'yı tabancayla yaraladı. Restoran çalışanları Cemal S. ve Mustafa K'yi de bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaşanan arbedede kendisi de bıçakla yaralanan Cumali Ç. gözaltına alındı.

        ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN KADININ DURUMU AĞIR

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döne A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        #Aksaray
        #haberler
        #Son dakika haberler
