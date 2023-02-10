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Aksaray'da depremde ağı hasar alan 5 katlı bina tahliye edildi

Aksaray'da, 5 katlı bina Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çatlakların oluşması nedeniyle belediye tarafından ağır hasarlı bulundu. Bina valilik tarafından güvenlik gerekçesi ve incelemek üzere tahliye edildi

Giriş: 10.02.2023 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da depremde hasar alan bina tahliye edildi
İHA

Aksaray'da, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenerek hasar alan 5 katlı bina tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hisseden illerden biri olan Aksaray'da, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Şelale Apartmanı'nda çatlaklar oluştu.

Binada oturan bir ev sahibinin durumu belediyeye bildirmesi üzerine adrese ekip sevk edildi.

Belediye ekipleri binada yaptığı inceleme sonucunda ağır hasarlı raporu düzenledi. Bunun üzerine valilik kararınca binayı tahliye kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri binada tahliye işlemlerini başlattı.

12 dairenin bulunduğu 5 katlı binada tüm daireler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Binaya giriş çıkışa izin verilmezken, binanın dış cephesinde de çatlaklıklar ve deformeler oluştu.

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