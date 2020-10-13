Aksaray'da bisiklet tekeri hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda kalan Emir Gün (18),yangın merdivenine kilitlediği bisikletinin ön tekerinin yerinde olmadığını görünce, durumu yurt yöneticisi Eyüp Aslan'a bildirdi.

Bunun üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Aslan, tekerin yurda giren hırsızlar tarafından çalındığını görünce polise müracaat ederek şikayetçi oldu.

Adrese gelen polis ekipleri, olay yeri ve bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Aslan, gazetecilere, öğrencinin bisikletinin ön lastiğinin çalındığını söyledi. Hırsızlığın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirten Aslan, durumu polis ekiplerine de bildirdiklerini söyledi.

Öte yandan, kamera kayıtlarında, yangın merdivenine kilitli olan bisikletin tekerinin, zanlı tarafından sökülmesi ve diğer bisikletli kişinin yanına giderek tekerle uzaklaşması yer alıyor.