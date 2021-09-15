Aksaray'da bir kişinin kız kardeşiyle gördüğü genci darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Sultanhanı 1. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi S.B. (15), 9 Eylül'de, erkek arkadaşı İ.S.N. ile birlikte gezdiği anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Videoyu gören S.B'nin ağabeyi İ.B. (31), İ.S.N'yi okulun yanındaki boş alana çağırdı.

İ.S.N'yi darbeden İ.B, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.B. ile İ.S.N'nin bir süre konuştuğu ve ardından İ.B'nin İ.S.N'ye defalarca vurduğu, yere yatırarak tekmelediği yer alıyor.

Öte yandan İ.B'nin Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.