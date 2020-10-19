Aksaray'da babasını öldüren zihinsel engelli genç, adliyeye sevk edildi

Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki evlerinde babası Atlas İ'yi (54) bıçakla öldüren zihinsel engelli Onur İ'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Onur İ, adliyeye gönderildi.

Adliye girişinde bir gazetecinin "babanızı neden öldürdünüz" sorusuna Onur İ, "Allah büyük" diyerek cevap verdi.

Aksaray'da, dün, zihinsel engelli Onur İ. ile babası Atlas İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Onur İ, babasını boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen babasını bıçaklamaya devam eden Onur İ, kolundan vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.