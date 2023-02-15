Aksaray'da alacak verecek cinayeti

Aksaray'da yabancı uyruklu kişilerin tartışmasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Ahmet Aljarrog (22) ile Ebadullah Ö. (17) isimli yabancı uyruklu kişiler arasındaki alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü.

Kavgada Ebadullah Ö., bıçakla Ahmet Aljarrog'i kasığından bıçakladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.