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        Haberler Gündem Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi

        Aksaray'da bir TIR'da 9 milyon 830 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:29
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        Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma çerçevesinde, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki bir TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi, sürücü S.Ö. (38) gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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