Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi
Aksaray'da bir TIR'da 9 milyon 830 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
Giriş: 25.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:29
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma çerçevesinde, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki bir TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi, sürücü S.Ö. (38) gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.