Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 300 bininci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu, Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu.
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, "Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladığımız bu yıl, ihracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Günümüzde Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor” dedi.
Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon ihracatı, kurulduğu 2001 yılından bu yana 86 bin adedi aştı.
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