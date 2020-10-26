Aksaray'da 106 kilo eroinin ele geçirildiği operasyona 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibindeki Bitlis'ten İstanbul'a giden 3 araç, Adana-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de kullanıldığı aramalarda, araçların gizli bölmelerinde saklanmış 106 kilogram eroin ele geçirildi.

Araçlardaki şüpheliler M.A. (34),E.A. (31),M.A.A. (44),İ.A. (34) ve S.G. (23) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.