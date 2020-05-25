Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla özel olarak dizayn edilen kamyonun arkasında çalan müzik grubu, kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.Yöreye özgü türküleri seslendiren grup, vatandaşların bayramını kutladı.Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tuttu. Balkonlarda oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.Balkonlarından sepet uzatan vatandaşlara oyuncak, şeker ve Türk Bayrağı hediye edildi.

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