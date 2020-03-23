Aksaray Belediyesi 60 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını karşılıyor

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 60 yaş üstü evde kalan vatandaşları belirleyip kolonyadan maskeye, gıda ihtiyaçlarından günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Dinçer ve beraberindekiler, Pınar Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Dudu Düzenli'yi ziyaret ederek gıda paketi ve öğlen yemeği verdi.
Dinçer, ziyaret sonrasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da koronavirüse karşı tedbirlerin alındığını söyledi.
Belediye olarak bu tehditle ilk karşılaşıldığı günden itibaren tüm tedbirleri aldıklarını belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda ilk olarak şehrimizin muhtelif yerlerini, toplu taşıma araçlarını, okul servislerini, kamuya açık kullanım alanlarını dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptık. Bunu da hala devam ettiriyoruz. Bu salgına karşı halkımızı bilinçlendirmek çok önemliydi. Broşürlerimizi bastırıp zabıtalarımızla tüm halkımıza Sağlık Bakanlığının 14 kuralını anlatmaya çalıştık. Fırsatçılara mahal vermemek adına zabıta ekiplerimizden bir tim kurduk. Gelen şikayetlerimizi bu arkadaşlarımız inceliyor ve gereğini yapıyor. Hükümetimizin açıkladığı 65 yaş üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı ve ihtiyaçlarının görülmesiyle ilgili de belediye olarak da biz bu çalışmaların içerisindeyiz. Daha önce başlatmış olduğumuz 60 yaş üzeri bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyasını devam ettiriyoruz."
Dinçer, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun şekilde kullandığı alanlardaki bankların kaldırılması ve dezenfekte edilmesiyle ilgili de çalışmaların devam ettiğini, vatandaşların bu konuya hassasiyet göstermelerini ve getirilen tedbirlere uymaları gerektiğini kaydetti.
Yardım yapılan 71 yaşındaki Düzenli ise bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade etti.Emeği geçenlere teşekkür eden Düzenli, "Allah devletimize güç kuvvet versin. Yemeğim geliyor, Allah razı olsun. Çevre temizliğimizi yapıyorlar. Dışarı çıkmıyorum. Market alışverişine dahi gitmiyorum. Ben sabrımı, şükrümü ediyorum. Yarım ekmek bana yeter. Allah hepsinden razı olsun. Bol bol gönderiyorlar." diye konuştu.
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