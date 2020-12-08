AKSARAY - Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı yakalandı

Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu'nun bulunduğu otomobile av tüfeğiyle 4 el ateş edip kaçan Mevla Verdi E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Laleli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.Aksaray'da 4 Aralık'ta Kenan Dokuyucu, Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki oğlu Ramazan'ın bulunduğu otomobilini park ederek fatura yatırmaya gitmiş, bu sırada av tüfeğiyle araca 4 el ateş edilmesi sonucu çocuk ağır yaralanmıştı.

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