Namaz kılmak, İslam dininde farz ibadetleri arasında yer alır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere günde 5 vakit şeklinde namaz kılınmaktadır. Akşam namazı, günün dördüncü vakit namazı olmakla beraber; akşam namazı kılınışı da diğer namaz vakitlerine göre farklıdır. Kadın ve erkek olmak üzere akşam namazı kılınışı, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı hakkında bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını öğrenmeden önce şunu bilmeniz gereklidir, akşam namazı diğer vakitlerin namazlarından daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önem arz eder. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz daha sonra ise sünnet kılınır. Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı kılınışı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusuna verilecek yanıt, farz ve sünnetle birlikte 5 rekat şeklindedir.