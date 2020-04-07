İftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta? soruları Berat Kandili'nde oruç tutan vatandaşların gündeminde. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.),Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52),pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42),pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir. İşte il il akşam ezanı saatleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? İFTAR VAKTİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR) 7 NİSAN

Bu mübarek günde oruç tutan vatandaşların iftar yapabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği akşam ezanı saatleri şöyle:

İstanbul: 19.42

Ankara: 19.26

İzmir: 19.47

Bursa: 19.41

Edirne: 19.52

Trabzon: 18.59

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GÜNÜN AYETİ

Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve işittiğiniz hâlde (Kur’an’dan) yüz çevirmeyin.

(Enfâl, 8/20)

GÜNÜN HADİSİ

İman, yetmiş (veya altmış) küsur şubedir. En üstünü Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur) sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir.

(Al-Bukhari, “Îmân”, 3; Muslim, “Îmân”, 57, 58)

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum.

(Ebu Dâvûd, "Savm", 22)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, BERAT KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI’NA KATILACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00’da TRT1 ve Diyanet TV’den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı’nda, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00’da TRT1 ve Diyanet TV’den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı’na katılacak.

Berat gecesinin öneminin anlatılacağı, Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yapılacağı, salat-ü selam ve ilahilerin okunacağı programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek.