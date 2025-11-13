Habertürk
        Aksa Jeneratör, Avrupa ve Afrika'daki yatırımlarıyla küresel gücünü artırıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Aksa Jeneratör, Avrupa ve Afrika'daki yatırımlarıyla küresel gücünü artırıyor

        Aksa Jeneratör, İspanya'nın Zaragoza kentinde faaliyete geçen yeni üretim tesisiyle Avrupa'daki varlığını güçlendirirken, Afrika'daki yatırımlarıyla da küresel büyüme stratejisini hızlandırmayı amaçlıyor

        Giriş: 13.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:03
        Aksa Jeneratör, yatırımlarıyla küresel gücünü artırıyor
        Şirket, 2023 yılında bünyesine kattığı Dagartech’in İspanya’nın Zaragoza kentindeki yeni üretim tesisini faaliyete geçirerek Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Güney Afrika’da satın aldığı Deltagen ile üretim altyapısı ve satış sonrası hizmet ağını genişletmeye hazırlayan Aksa Jeneratör, bu stratejik yatırımlarla küresel üretim kapasitesini artırırken, aynı zamanda yerel pazarlara yakın üretim, hızlı servis ve düşük karbon ayak izi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

        En son teknolojiyle donatılmış Zaragoza’daki yeni tesis, Avrupa emisyon standartlarına uygun düşük karbon emisyonlu jeneratör çözümleri üretecek. Aynı zamanda Avrupa ve Güney Amerika pazarlarına yönelik kiralama çözümleri ve veri merkezi sistemlerindeki mühendislik kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacak.

        Aksa Jeneratör, Afrika kıtasında faaliyetlerini Deltagen markasıyla faaliyetlerini hızla genişletiyor. Deltagen ile birlikte şirket, yedek parça, servis, solar enerji sistemleri ve batarya depolama çözümleri alanlarında uçtan uca hizmet sunan entegre bir yapıya dönüşecek. Şirket, bu yatırımla birlikte Aksa, Afrika pazarında sadece jeneratör üreticisi değil, sürdürülebilir enerji çözümleri sunan bir teknoloji sağlayıcısı konumuna gelmeyi planlıyor. Önümüzdeki dönemde Güney Afrika’da yeni bir üretim tesisi yatırımı yapmayı hedefleyen Aksa Jeneratör, bölgede yarattığı istihdamı da artıracak.

