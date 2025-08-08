Aksa Enerji’den yılın ilk yarısında 5,9 milyar TL FAVÖK

Aksa Enerji, 2025 yılının ilk yarısında güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdü.

Bu dönemde konsolide FAVÖK’ü 5,9 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, FAVÖK marjını da geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artışla yüzde 29 seviyesine yükseltti. Global yatırımları ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji projeleriyle sektörde öne çıkan Aksa Enerji, ilk 6 ayda net kârını 1,4 milyar TL’ye yükseltti.

REKLAM advertisement1

"STRATEJİK ADIMLARIMIZLA FARK YARATTIĞIMIZ BİR DÖNEM OLDU"

Aksa Enerji için 2025’in ilk yarısının uluslararası yatırımlar ve stratejik ortaklıklar açısından önemli başarılara imza atılan bir dönem olduğunu belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı; “2030 Global Stratejimiz doğrultusunda Sürdürülebilir Yüksek Büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda, yılın ikinci çeyreğinde Afrika’daki üretim artışımız, Gana Santralimizde çift yakıt dönüşümünün tamamlanmasının katkısıyla yükselen FAVÖK marjımız ve Özbekistan’daki Talimercan Santralimizin tam kapasiteyle devreye girmesiyle yüksek bir finansal performans sergiledik.

REKLAM Sadece finansal sonuçlarla değil, stratejik adımlarımızla da fark yarattığımız bir dönem oldu. Afrika’da AFC’den sağladığımız 150 milyon dolarlık finansman, bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya ve enerji dönüşümüne olan güçlü bağlılığımızın bir göstergesi oldu. Öte yandan, TSKB ile imzaladığımız 80 milyon dolarlık kredi anlaşması ile, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak üç stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Enerji arz güvenliğini esas alan yaklaşımımızla, bulunduğumuz her coğrafyada sürdürülebilir ve örnek projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. TALİMERCAN SANTRALİ İLE ÖZBEKİSTAN’DA LİDERLİK Aksa Enerji, Özbekistan’daki 430 MW kapasiteli Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’ni temmuz ayında tam kapasiteyle devreye aldı. Daha önce devreye alınan Taşkent A, B ve Buhara santrallerinin ardından kurulan Talimercan Santrali, Özbekistan’ın enerji ihtiyacına önemli ölçüde destek sağlarken, şirketin bölgedeki enerji üretim kapasitesini de 1.220 MW’a yükseltti. AFRİKA’DA TARİHİ İŞ BİRLİĞİ Afrika’daki enerji altyapısını geliştirme hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Aksa Enerji, Africa Finance Corporation (AFC) ile imzaladığı 150 milyon dolarlık finansman anlaşmasıyla kıtadaki enerji projelerine güçlü bir destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Afrika’daki sürdürülebilir kalkınma ve enerji arz güvenliğini desteklerken, Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik iş birliğini de derinleştirecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GÜÇLÜ DESTEK Aksa Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik olarak TSKB ile 80 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzaladı. Sağlanan bu kaynak, yenilenebilir enerji santrali ve müstakil depolama tesisi projelerinde kullanılacak olup, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini destekleyerek Türkiye’nin enerji kapasitesine de katkı sağlayacak. Anlaşma kapsamında, Aksa Enerji’nin Türkiye’nin farklı bölgelerinde yürüttüğü projelerinden 3’ü TSKB iş birliğiyle finanse ediyor. Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alan Aksa Enerji, 10 ilde 13 farklı yatırımla bu alandaki toplam kurulu gücünü 891,41 MW’a ulaştırmayı hedefliyor.