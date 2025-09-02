Aksa Enerji Yönetim Kurulu'na iki yeni atama

Aksa Enerji, kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefini desteklemek amacıyla iki önemli atama gerçekleştirdi. Haziran 2025 itibarıyla Korhan Baykal, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanırken, Temmuz 2025 itibarıyla da Seçil Şendağ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Yapılan bu atamalarla birlikte Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen yüzde 25 seviyesinin ve Aksa Enerji'nin "Yönetim Kurulu'nda Kadın Üye Politikası" kapsamında belirlediği "en az %25 kadın üye oranı" hedefinin de üzerinde gerçekleşti. Bu başarı, Aksa Enerji'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan"“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne olan bağlılığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Korhan Baykal, 2010 yılında Aksa Enerji'de İş Geliştirme Yöneticisi olarak başladığı kariyerine, Kazancı Holding ve Holding'e bağlı grup şirketleri Aksa Elektrik, Fırat Elektrik, Aksa Jeneratör 'de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2022'den bu yana Aksa Elektrik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Baykal, 2024 yılı itibarıyla Aksa Jeneratör Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak da sorumluluk üstlendi.

Seçil Şendağ, 2010 yılında kurduğu 360 İletişim'in Ajans Başkanı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik iletişim ve paydaş ilişkileri alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumsal iletişim ve sosyal etki iletişimi alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Şendağ, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) başta olmak üzere birçok uluslararası kurumla sosyal etki projelerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda aktif bir sivil toplum gönüllüsü olan Şendağ, 2017 yılında Women Influence Forum tarafından "Sosyal Fayda İletişiminde Dünyanın Önde Gelen 30 Liderinden Biri" seçildi. Aksa Enerji Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Cemil Kazancı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Naci Ağbal ve Serdar Nişli, Yönetim Kurulu Üyeleri Tülay Kazancı, Ömer Muzaffer Baktır ve Korhan Baykal ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Haydar Yıldız, İlkay Demirdağ ve Özlem Seçil Baykara Şendağ'dan oluşuyor.