Aksa Enerji Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te doğalgaz kombine çevrim santrali inşası için %100 bağlı ortaklık statüsünde "AKSA Enerji Tashkent LLC" adında şirket kurdu.

Aksa'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin 240 MW kurulu güçte bir doğalgaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışının yapılması amacıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre gerekli yer tahsisinin ardından inşaatın azami 12 ay içinde tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.