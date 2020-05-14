Aksa Elektrik’ten "Senin Enerjin Senin Resmin" resim yarışması

Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında evde eğitim gören çocukları "Senin Enerjin Senin Resmin" yarışmasına katılmaya davet ediyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenen "Senin Enerjin Senin Resmin’" yarışması, çocukların gelecekle ilgili umutlarını ve hayallerini resmetmelerini sağlamak amacıyla "Gelecek Güzel Günler" temasıyla gerçekleşiyor. Geleceğe ilişkin hayallerini resmeden çocuklar, Aksa Elektrik’in Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarından resimlerini göndererek yarışmaya katılabiliyor. 13 Mayıs 2020 tarihinde başlayan yarışmaya 1 Haziran 2020 tarihine kadar tüm Türkiye’den 10-13 yaş arasında çocuklar başvurabiliyor.
Açıklamaya göre, Aksa Elektrik "Senin Enerjin Senin Resmin" yarışmasına başvurmak için ebeveynlerin veya yasal temsilcilerin Aksa Elektrik’in Instagram veya Facebook hesaplarını takip etmesi ve sosyal medyadan mesaj yoluyla resimleri iletmesi yeterli oluyor. Katılmak isteyen çocukların, kurşun kalemle çizip boyadıkları veya direkt pastel boya, sulu boya, keçeli kalem, kuru boya gibi alternatif boyalarla yaptıkları resimlerde istedikleri bir bölüme #GelecekGüzelGünler yazarak resimlerini ebeveynlerinin bilgileriyle birlikte paylaşması gerekiyor. Resimlerin sağ arka köşesine yarışmaya katılan çocuğun adı soyadı, yaşı, velisinin adı soyadı ve cep telefonu numarası yazılarak bu kısmın da görsel olarak mesaj bölümünden iletilmesi yarışmanın şartları arasında yer alıyor.
Açıklamaya göre ayrıca, yarışmayı kazananlar 8 Haziran 2020 tarihinde Aksa Elektrik’in sosyal medya kanallarında açıklanacak. Aksa Elektrik tarafından belirlenen jürinin seçtiği yarışma birincisine laptop bilgisayar, ikincisine tablet, üçüncüsüne dijital saat hediye edilirken 12 çocuk da mansiyon ödülü olarak kırtasiye masrafları için 250’TL’lik hediye çeki kazanacak. Aksa Elektrik’in “Senin Enerjin Senin Resmin” / #GelecekGüzelGünler Resim Yarışması’na katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye Aksa Elektrik’in Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden ulaşılabiliyor.
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