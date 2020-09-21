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Aksa Elektrik, çevreci ve doğa dostu bir proje geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aksa Elektrik’in sunduğu sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yeşil enerji kullanmayı tercih eden ticarethane ve sanayi müşterileri, (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası ile karbon salınımının azalmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunacak.

Aksa Elektrik aracılığıyla temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan elektrik tedarik eden şirketlerin, çevreye karşı duyarlılıklarını gösterdikleri bu kararla birlikte, elektriğin yenilenebilir kaynağını kanıtlayan (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na da sahip olacakları bildirildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek ve (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na sahip olmak isteyen ticarethane ve sanayi grubundaki müşterilerin, Aksa Elektrik’e başvuru yapabilecekleri kaydedildi.