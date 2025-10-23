Aksa Doğalgaz yeni yol haritasını belirledi

Aksa Doğalgaz'ın Türkiye'deki başarılı büyüme ivmesini yurt dışına taşımaya hazırlandıklarını ifade eden Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı "Güçlü büyüme ivmemizi ve yatırım stratejimizi sürdürerek, Aksa Doğalgaz'ı yalnızca yurt içinde değil, uluslararası arenada da büyütmeyi hedefliyoruz. Böylesine büyük ve güçlü bir grubun halka arz edilmesi, hepimizin ortak arzusu. Halka arzın hem grubumuzun kurumsal yapısını güçlendireceğine hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Aksa Doğalgaz 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 66,9 milyar TL'lik ciroya ulaştı.

Güçlü büyüme performansını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kazancı Holding'in yarım asrı aşan tecrübesi ve bilgi birikiminden güç alarak büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Arslan, "Türkiye'nin lider, Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketiyiz. 7,5 milyon abonemize doğalgaz konforunu güvenle ulaştırırken, yatırımlarımızı her geçen gün artırarak daha da ileri taşıyoruz. Yeni dönemde liderliğimizi küresel ölçekte büyütmeyi hedefliyoruz. Halka arz süreci, kurumsal yapımızı güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek stratejik bir adım olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Enerji sektöründe teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarımızla hem Türkiye ekonomisine hem de uluslararası pazarlara değer katmayı amaçlıyoruz" dedi.

2031 hedefi: 95 bin kilometre şebeke ve 10 milyon abone

2025 yılında Bursa ve Kayseri'de faaliyet gösteren dağıtım şirketlerini satın alarak sektördeki lider pozisyonlarını güçlendirdiklerinin altını çizen Arslan "Bu satın almalarla birlikte 32 ilin sınırları içerisinde yer alan 29 il merkezinde doğal gaz dağıtım hizmeti vermeye başladık ve lisans sayımızı 21'den 23'e çıkardık. Şebeke uzunluğumuzu yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımızı ise yüzde 36 artışla 7,5 milyona ulaştırdık. 2031 yıl sonuna kadar ise hizmet verdiğimiz ilçe ve belde sayısını 469'un, şebeke uzunluğumuzu 95 bin kilometrenin ve abone sayımızı 10 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'nin ulaştığı toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 28,4'üne sahibiz. Doğalgaz dağıtım miktarımız 14 milyar metreküp, dağıtım payımız da yüzde 28'in üzerinde" diye konuştu.

Mükemmel Müşteri Deneyimi hedefleri doğrultusunda uluslararası müşteri memnuniyeti ölçüm standartlarını esas alarak gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşan Yaşar Arslan "Aldığımız geri bildirimlerle müşteri yolculuğumuzu daha rafine hâle getirirken, iş süreçlerimizi de veriye dayalı biçimde yeniden şekillendirdik. Her 10 abonemizden 9'u deneyiminden memnuniyetle söz ederek, güçlü müşteri bağlılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre ‘Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası' ünvanına değer görüldük. Bu anlamlı ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı yansıtması açısından oldukça kıymetli" dedi.